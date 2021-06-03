Путин поручил создать международный конкурс русскоязычных песен

Путин поручил создать международный конкурс русскоязычных песен
Владимир Путин согласился, что русскоязычных песенных конкурсов не хватает. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по учреждению международного конкурса русских песен.

Соответствующее предложение на встрече с главой государства озвучил пианист Олег Аккуратов. Путин ответил, что такая идея кажется ему очень важной. Созданием конкурса займутся правительство и Администрация президента.

Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, ответственными за проект назначены премьер-министр Михаил Мишустин и советник президента по культуре Владимир Толстой. Предложения поручено предоставить к 1 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что победителей «Евровидения-2021» Måneskin обвинили в плагиате песни Аллы Пугачевой. Сходство слов в песнях обоих исполнителей заметила тиктокер с ником all_sea_in_me.

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