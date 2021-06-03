В Петербурге «лжеполиция» выманила у женщины почти миллион рублей

Пенсионерку из Василеостровского района обманули почти на 1 млн рубелей. Фото: pixabay.com

Пенсионерку из Василеостровского района обманули почти на 1 млн рубелей. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Василеостровском районе города возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» после того, как пенсионерка перевела злоумышленникам 935 250 рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 июня в отдел полиции обратилась 62-летняя женщина. Она сообщила, что дней ранее ей на мобильный телефон звонили с разных номеров неизвестные люди. Они заявляли, что они сотрудники правоохранительных органов.

Лжеполицейские убедили женщину, что ее деньги могут вскоре похитить. Поэтому пенсионерка сняла все свои средства со счета и перевела 55 операциями через терминалы на номера счетов более 835 тыс. рублей.

На этом консультации «правоохранителей» не окончились. Вскоре женщина взяла в кредит 100 тыс. рублей и перевела данную сумму на указанный неизвестными счет.

Таким образом, общий материальный ущерб составил 935 250 рублей. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лжевнук позвонил 87-летней бабушке с просьбой дать ему взаймы 200 тыс. рублей.