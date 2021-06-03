Беглов на ПМЭФ рассказал о необходимости гармонично развивать транспорт в Петербурге

Беглов на ПМЭФ рассказал о необходимости гармонично развивать транспорт в Петербурге
В конце этого года есть планы ввести первую очередь завода Hyundai по производству двигателей, отметил Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ рассказал о том, что нужно гармонично развивать транспорт в городе на Неве. Он также отметил пользу кредитов на инфраструктурные проекты.

В сложных условиях Петербург сохранил привлекательность для инвестиций, сообщает ТАСС. Вкладывать средства в Северную столицу готовы и государство, и бизнес. В прошлом году ипотечных кредитов выдали на 280 миллиардов рублей. Инвесторы удвоили объем сделок по купле-продаже земли под жилую застройку, отметил Беглов.

Привлекли большие федеральные и частные инвестиции в Широтную магистраль скоростного движения. Она обойдётся в 180 миллиардов рублей. Весной забили первую сваю. На форуме подпишут соглашение о первых частных инвестициях в строительство ШМСД. В конце этого года есть планы ввести первую очередь завода Hyundai по производству двигателей, отметил Беглов.
По заказу ОАО «РЖД» ведется разработка документации для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Проектирование началось летом 2020 года. В декабре определен вариант трассы с заходом в Великий Новгород общей длиной 679 километров. Время пути 2 часа 15 минут. Реализовать проект предполагается в три этапа к концу 2027 года.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ПМЭФ договорились о строительстве нового почтового терминала в Пулково.
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