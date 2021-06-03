Показываем, как Петербург оформил свой стенд на ПМЭФ: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге начался второй день Международного экономического форума, в результате которого была подписана масса соглашений.
Так, Gazeta.SPb показывает, как Санкт-Петербург оформил свой стенд на ПМЭФ.
На форуме демонстрируется проект трамвайной сети «Купчино-Славянка».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деловой программе Петербургского международного экономического форума несколько десятков мероприятий. Программу открыл деловой завтрак с Марией Захаровой, которая рассказывала про иностранных агентов в Российской Федерации.