Показываем, как Петербург оформил свой стенд на ПМЭФ: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге начался второй день Международного экономического форума, в результате которого была подписана масса соглашений.

Так, Gazeta.SPb показывает, как Санкт-Петербург оформил свой стенд на ПМЭФ.

На форуме демонстрируется проект трамвайной сети «Купчино-Славянка».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деловой программе Петербургского международного экономического форума несколько десятков мероприятий. Программу открыл деловой завтрак с Марией Захаровой, которая рассказывала про иностранных агентов в Российской Федерации.