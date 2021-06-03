Показываем, как Петербург оформил свой стенд на ПМЭФ: фоторепортаж Gazeta.SPb

Показываем, как Петербург оформил свой стенд на ПМЭФ: фоторепортаж Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге начался второй день Международного экономического форума, в результате которого была подписана масса соглашений.

Так, Gazeta.SPb показывает, как Санкт-Петербург оформил свой стенд на ПМЭФ.

В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
Губернатор Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге состоялся второй день ПМЭФ: оформление стенда Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb

На форуме демонстрируется проект трамвайной сети «Купчино-Славянка».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деловой программе Петербургского международного экономического форума несколько десятков мероприятий. Программу открыл деловой завтрак с Марией Захаровой, которая рассказывала про иностранных агентов в Российской Федерации.

новости СПб ПМЭФ 2021 стенд


 

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