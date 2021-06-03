Расистские надписи, поврежденные машины, аварии: несовершеннолетние хулиганы в Петербурге

Подростки, порой, совершают не менее серьезные правонарушения, чем взрослые люди. Так, недавно несовершеннолетние разрисовали машины в Приморском районе, а на проспекте Просвещения подростки устроили ДТП.

Минувшей ночью на жилой комплекс «Шуваловский», расположенный в Приморском районе Северной столице, буквально совершили набег юные сторонники радикального движения. По словам очевидцев, молодые люди, вооружившись маркерами, испортили несколько десятков машин. Причем маркеры у них, похоже, были только темного цвета — под удар попали лишь автомобили со светлым кузовом. Как позже обнаружили владельцы, злоумышленники оставили им «на память» расистские лозунги.

Противозаконные действия юных петербуржцев попали на камеры видеонаблюдения. На записях видно, что подростки не только разрисовывают припаркованные авто, но и, не стесняясь, наносят им существенные повреждения — пинают, разбивают ногами стёкла.

Точный масштаб ущерба, однако, еще предстоит высчитать. Задержать хулиганов пока тоже не удалось, но комментаторы в группе «ЖК «Шуваловский» Соседи», где опубликовали видеозапись нападения на машины, негодуют. «Поставить их на учет и заставить родителей оплатить ущерб (в т.ч. моральный) необходимо», — считают петербуржцы. Некоторые даже настаивают на судебном разбирательстве, поскольку подростки, уверены местные жители, выглядят старше 14 лет и могут сами нести ответственность. Нам же остается следить за развитием событий.

Добавим, что, по данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 8 утра 2 июня неподалеку от ЖК «Шуваловский», на улице Лидии Зверевой обнаружили два поврежденных автомобиля — возможно, этот инцидент связан с происшествием в «Шуваловском».