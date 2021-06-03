Экологичный автопарк появится в Ржевке к 2024 году

Создание нового автопарка позволит решить проблему с нехваткой транспорта в ближайших жилых районах. Фото: Gazeta.SPb.ru

Создание нового автопарка позволит решить проблему с нехваткой транспорта в ближайших жилых районах. Фото: Gazeta.SPb.ru

На Петербургском международном экологическом форуме (ПМЭФ) представили макет современного парка электробусов.

Автопарк планируют создать на участке площадью 102,1 тысячи квадратных метров на территории промзоны «Ржевка». Там разместят порядка 400 электробусов. Парк оборудуют современными электроподстанциями, моечными комплексами, складами и зонами ожидания транспорта, пишет «МК в Питере».

По словам главы комитета по транспорту Кирилла Полякова, создание нового автопарка позволит решить проблему с нехваткой транспорта в ближайших жилых районах, а также направить электробусы на маршруты в центре города.

Проект автопарка в Ржевке создадут в течение ближайших двух лет, а строительство завершится к 2024 году.

Также ведомство представило на ПМЭФ комплексную программу развития сети электротранспорта в городе. Власти планируют заменить 255 трамваев, 314 троллейбусов и реконструировать 55 километров трамвайных путей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что развитие метро Петербурга невозможно без сортировочной станции в Ленобласти. Об этом заявил Александр Дрозденко.