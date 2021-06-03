Большой портрет Юрия Гагарина из живых роз показали на ПМЭФ

Портрет Юрия Гагарина выложили на ПМЭФ из 160 тысяч роз. Фото: Gazeta.SPb

Портрет Юрия Гагарина выложили на ПМЭФ из 160 тысяч роз. Фото: Gazeta.SPb

Портрет советского летчика-космонавта Юрия Гагарина создали из десятков тысяч живых роз и представили участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Портрет Юрия Гагарина из роз украсил стенд компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Работу выполнили не случайно: в этом году исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос.

Для создания композиции флористы использовали 160 тысяч роз 80 сортов. За цветами будут регулярно ухаживать на протяжении всего ПМЭФ — с 2 по 5 июня. Цветы будут обрабатывать каждую ночь и при необходимости заменять, чтобы радовать участников ПМЭФ своим свежим видом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что робот-собака на ПМЭФ показывала акробатические трюки.