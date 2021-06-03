Большой портрет Юрия Гагарина из живых роз показали на ПМЭФ

Большой портрет Юрия Гагарина из живых роз показали на ПМЭФ
Портрет Юрия Гагарина выложили на ПМЭФ из 160 тысяч роз. Фото: Gazeta.SPb

Портрет советского летчика-космонавта Юрия Гагарина создали из десятков тысяч живых роз и представили участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Портрет Юрия Гагарина из роз украсил стенд компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Работу выполнили не случайно: в этом году исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос.

Для создания композиции флористы использовали 160 тысяч роз 80 сортов. За цветами будут регулярно ухаживать на протяжении всего ПМЭФ — с 2 по 5 июня. Цветы будут обрабатывать каждую ночь и при необходимости заменять, чтобы радовать участников ПМЭФ своим свежим видом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что робот-собака на ПМЭФ показывала акробатические трюки.

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Большой портрет Юрия Гагарина из живых роз показали на ПМЭФ
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