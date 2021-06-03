МТС инвестирует 7 млрд рублей в цифровую инфраструктуру Петербурга

МТС инвестирует 7 млрд рублей в цифровую инфраструктуру Петербурга
В Петербурге проходит ПМЭФ. Фото: Gazeta.SPb

Смольный и МТС подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве по цифровизации экономики региона.

Документ подписали вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин и вице-президент ПАО «МТС» Руслан Ибрагимов. В рамках соглашения МТС инвестирует в развитие цифровой инфраструктуры города 7 млрд рублей до конца 2023 года.

Сотрудничество будет направлено на повышение безопасности городской среди и эффективности использования ресурсов экономики с применением технологии передачи данных NB-IoT. Запланировано производство устройств и датчиков для стандарта NB-IoT. Также будут разработаны проекты с применением технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессах предприятий в Петербурге.

Кроме того, будут реализованы проекты по использованию инновационных сервисов на базе сетей пятого поколения, в том числе в массовых пилотных зонах и в Центре 5G МТС.

Также Смольный и МТС планируют сотрудничество в сфере культуры.

«Много лет мы плодотворно взаимодействуем с МТС в области развития цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры региона, и подписание соглашения о сотрудничестве станет новым этапом на пути к повышению эффективности городского управления и улучшению качества жизни людей», — заявил Казарин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный и Сбербанк договорились на ПМЭФ о сотрудничестве.

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