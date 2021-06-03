Участников ПМЭФ эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации в одном из корпусов

ПМЭФ-2021 проходит в "Экспофоруме" с 2 по 5 июня. Фото: Gazeta.SPb

ПМЭФ-2021 проходит в "Экспофоруме" с 2 по 5 июня. Фото: Gazeta.SPb

В «Экспофоруме» эвакуировали участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация в одном из корпусов.

Пожарная сигнализация сработала в зоне В1. Там должны были выступать глава АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

После сигнала тревоги гости и участники форума без паники покинули корпус. Долго стоять на улице не пришлось — спустя несколько минут выяснилось, что сигнализация была ложной.

ПМЭФ-2021 проходит в «Экспофоруме» с 2 по 5 июня. В прошлом году его отменили из-за пандемии. В этом году его решили провести в очном формате с соблюдением мер предосторожности по коронавирусу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала.