Участников ПМЭФ эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации в одном из корпусов

Участников ПМЭФ эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации в одном из корпусов
ПМЭФ-2021 проходит в "Экспофоруме" с 2 по 5 июня. Фото: Gazeta.SPb

В «Экспофоруме» эвакуировали участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация в одном из корпусов.

Пожарная сигнализация сработала в зоне В1. Там должны были выступать глава АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

После сигнала тревоги гости и участники форума без паники покинули корпус. Долго стоять на улице не пришлось — спустя несколько минут выяснилось, что сигнализация была ложной.

ПМЭФ-2021 проходит в «Экспофоруме» с 2 по 5 июня. В прошлом году его отменили из-за пандемии. В этом году его решили провести в очном формате с соблюдением мер предосторожности по коронавирусу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала.

ПМЭФ сигнал тревоги эвакуация экспофорум


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Участников ПМЭФ эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации в ...
Петербуржцы стали реже носить маски в транспорте
На ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала
«Главная битва будет за контент»: на ПМЭФ-2021 прошла дискуссия, ...
Два подростка на скутере погибли после ДТП с иномаркой в Ленобласти
Смольный подписал соглашение о строительстве нового терминала Пулково за 40 ...
Ленобласть подписала еще девять соглашений на ПМЭФ
МТС и Сбербанк — партнеры Петербурга, сотрудничество Смольного и ...