Под выборгским «мостом глупости» застрял грузовик

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: Вконтакте / Мост глупости

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: Вконтакте / Мост глупости

В результате большегруз зацепился кузовом за мост и повис в воздухе.

В Ленинградской области под выборгским «мостом глупости» застрял грузовик. Он зацепился кузовом, а затем повис в воздухе. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Мост глупости».

Все случилось на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе. Там грузовик пытался проехать под низким мостом – водитель не рассчитал габариты транспортного средства, в связи с чем и застрял.

Пользователи, комментирующие инцидент, заявили, что у известного «моста глупости» появился филиал в регионе. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мост глупости сменил адрес и переехал на Южное шоссе: «ГАЗель» пострадала.