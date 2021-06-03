Мост глупости сменил адрес и переехал на Южное шоссе: «ГАЗель» пострадала

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала «ГАЗель». Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
Очевидцы происходящего утверждают, что это «ГАЗель» далеко не первая, которая попала в такую передрягу.
Под мостами сортировки было слишком мало места для данного транспортного средства.
Пользователи в Сети невольно улыбаются при виде такой картины. Люди шутят, что знаменитый «мост глупости» сменил адрес и переехал с Софийской улицы на Южное шоссе.
Многие отмечают, что под этим мостом довольно страшно ездить и легковым автомобилям, что уж говорить о грузовом транспортном средстве.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном устали от «моста глупости» на Софийской улице, с 13 марта его закрыли на ремонт.