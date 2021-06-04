С 7 по 9 июня «ТЭК» проверит теплосети в шести районах Петербурга

Тепловые сети в Петербурге проверят в шести районах. Фото: pixabay.com

Тепловые сети в Петербурге проверят в шести районах. Фото: pixabay.com

Трубопроводы проверят давлением в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

На следующей неделе 7,8 и 9 июня «ТЭК СПб» проведет гидравлические испытания в Выборгском, Пушкинском, Кировском, Петроградском, Приморском и Невском районах.

Так, в Выборгском районе трубопровод проверят 7, 8 и 9 июня. Заниматься Пушкинским и Кировским районами теплоэнергетики будут только 7 июня. Теплосеть Петроградского района пройдет проверку 8 июня, в Приморском районе испытания планируются 9 июня.

Кроме того, 9 июня специалисты ТЭКа проведут повторные проверки сетей от ведомственного источника ЗАО «Невский завод» в Невском районе.

Подробный анонс гидравлических испытаний с зоной проверки будет публиковаться накануне их проведения в разделе «Оперативная информация» на сайте ТЭКа. Узнать график отключения горячей воды в своем доме можно в разделе на сайте «График отключений».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по Ленинградской области кроме Nord Stream 1 и 2 может пройти трубопровод с водородом.