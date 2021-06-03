По Ленобласти кроме Nord Stream 1 и 2 может пройти трубопровод с водородом

В Петербурге проходит второй день ПМЭФ, в ходе которого Дрозденко сделал заявление. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге проходит второй день ПМЭФ, в ходе которого Дрозденко сделал заявление. Фото: Gazeta.SPb

В Ленинградской области может появиться трубопровод по реализации водорода.

Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, Ленобласти нужно активнее продвигать «зелёную» энергетику в регионе.

«Учитывая строительство новых замещающих блоков ЛАЭС, у нас есть хорошие перспективы для новых инвесторов, которые захотят производить экспортную продукцию по зелёной энергетике», — рассказал Дрозденко. Он также уточнил: регион уже ведёт переговоры с партнёрами, которые намерены строить предприятия в Ленобласти, но не хотят, чтобы их продукция имела «углеродный след». Им предлагают строить рядом с предприятием гидровые генерации. Так, « Сименс технологии газовых турбин» подписали соглашение по поставке гидроустановок на несколько территорий Ленинградской области. «Возможно, у нас будет не только Nord Stream 1 и 2 в Ленинградской области, но и трубопровод по реализации водорода», — добавил Дрозденко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к Мушистуну с просьбой продлить программу льготной ипотеки.