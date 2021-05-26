Дрозденко обратился к Мушистуну с просьбой продлить программу льготной ипотеки

Дрозденко обратился к Мушистуну с просьбой продлить программу льготной ипотеки
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Губернатор считает, что действие можно было бы продлить на два с половиной года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность продления программы «Льготная ипотека» еще на два с половиной года, о есть до 2023 года. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дрозденко отметил, что благодаря программе удалось улучшить ситуацию в жилищном строительстве и обеспечить необходимые объемы и темпы ввода жилья в эксплуатацию. Это значит, что многие жители региона смогли улучшить свои жилищные условия.

За период действия программы в Ленобласти выдали около семи тысячи кредитов на сумму почти 21 миллиард рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалист объяснил, как повышение ставки Центробанка скажется на ипотеке.

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