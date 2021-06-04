«Уступите крупным мероприятиям»: ПМЭФ-2021, «Алые паруса» и чемпионат по футболу «подвинули» концерты в Петербурге

Власти Северной столицы решили отменить концерты и другие развлекательные массовые мероприятия, совпадающие с проведением Чемпионата Европы по футболу, «Алых парусов» и ПМЭФ-2021. Об этом петербуржцев уведомил Комитет по культуре.

Петербургский международный экономический форум длится со 2 по 5 июня, «Евро-2020» пройдёт с 11 июня по 11 июля, а «Алые паруса» — 25 июня. Фактически, первая половина лета пройдет для горожан без долгожданных концертов. Такое решение чиновники объясняют стремлением к сохранению «благоприятной эпидемиологической обстановки», поскольку ситуация с коронавирусом в Северной столице все еще сложная, хотя распространение COVID-19 и удалось взять под контроль.

Крупные массовые мероприятия могут привести к очередной вспышке заболеваемости, в связи с чем власти намерены равномерно «распределить» события.

Однако к такому выводу в Смольном пришли совсем недавно, поэтому новость стала потрясением не только для возмущенных фанатов, но и для самих артистов. К примеру, музыканты «Арии» узнали об изменениях уже по дороге в Петербург, где техническая группа коллектива в это время готовила сцену.

«Сказать, что мы находимся сейчас в состоянии шока — это не сказать ничего», — заявили музыканты на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Таким образом перенесенными оказались выступления The Hatters, Little Big и Эльдара Джарахова в «Юбилейном» 6 июня, «Касты» в клубе А2 также 6 июня и других артистов.

Возмещать транспортные расходы и бронь гостиниц приехавшим из других городов фанатам, скорее всего, никто не будет, отмечают интернет-пользователи. В социальных сетях также возмущены тем, что концерт с участием Zivert, Лепса и нового проекта Шнурова «Зоя» в первый день ПМЭФ состоялся в штатном порядке — такую выборочность «опасных» мероприятий власти тоже никак не объяснили.

Зрителей утешают тем, что «все концерты обязательно состоятся», но даты новых выступлений, однако, не уточняют.