Михаил Мурашко: борьба с пандемией не закончена

Михаил Мурашко: борьба с пандемией не закончена
Михаил Мурашко. Фото: Gazeta.SPb

Говорить об окончании борьбы с пандемией ещё рано. Об этом в четверг, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы не завершили борьбу с пандемией. Внутри страны есть очаги заболевания, мы переломили ситуацию и движемся в правильном направлении. Вакцинация один из путей быстрого завершения. Для того, чтобы была координация в мире, в ВОЗ принимают меры, принимаются новые документы по консолидации борьбы», — заметил министр.

Напомним, что в Петербурге продолжается ПМЭФ-2021. В форуме участвуют порядка 5 тысяч человек.

коронавирус мурашко пмэф-2021


 

Новости партнеров
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Роспотребнадзора заставила раздать маски участникам ПМЭФ
Россиянам пообещали десятидневные новогодние каникулы в 2022 году
Путин постепенно возвращается в офлайн-режим работы
«Спутник V» и AstraZeneca могут превратить в антиковидный коктейль
«Машет всем, что попало»: дорожный конфликт и стрельба на Шаумяна
«Мегалайн» и Петербург подписали соглашение на 236 млрд рублей в рамках ПМЭФ
В Петербург доставлена новая партия «КовиВак»
«Спутник V» готовится к регистрации в ВОЗ