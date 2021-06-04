Михаил Мурашко: борьба с пандемией не закончена

Говорить об окончании борьбы с пандемией ещё рано. Об этом в четверг, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы не завершили борьбу с пандемией. Внутри страны есть очаги заболевания, мы переломили ситуацию и движемся в правильном направлении. Вакцинация один из путей быстрого завершения. Для того, чтобы была координация в мире, в ВОЗ принимают меры, принимаются новые документы по консолидации борьбы», — заметил министр.

Напомним, что в Петербурге продолжается ПМЭФ-2021. В форуме участвуют порядка 5 тысяч человек.