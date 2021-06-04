Мурашко: ПЦР-тестирование — неидеальная система

Нельзя рассматривать ПЦР-тест как идеализируемый стандарт диагностики, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Об этом он сообщил 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице.

«Было достаточно публикаций о том, что при развитии заболевания возбудитель вируса опускается ниже и его уже нельзя выявить. Многое зависит от техники забора материала. Но мы в целом довольны системой», — сказал министр.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что борьба с пандемией не закончена.