Мурашко: ПЦР-тестирование — неидеальная система

Мурашко: ПЦР-тестирование &#8212; неидеальная система
Михаил Мурашко -министр здравоохранения. Фото: Gazeta.SPb

Нельзя рассматривать ПЦР-тест как идеализируемый стандарт диагностики, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Об этом он сообщил 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице.

«Было достаточно публикаций о том, что при развитии заболевания возбудитель вируса опускается ниже и его уже нельзя выявить. Многое зависит от техники забора материала. Но мы в целом довольны системой», — сказал министр.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что борьба с пандемией не закончена.

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