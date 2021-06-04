Правительство РФ проработает план по снижению выбросов парниковых газов

Российский президент Владимир Путин поручил правительству проработать детальный план, который позволит снизить выбросы парниковых газов.

Об этом Владимир Путин сообщил в четверг, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, выброс парниковых газов дожжен быть снижен до уровня, ниже европейского.

Президент также пообещал провести отдельное совещание по этому вопросу.

Владимир Путин заметил, что Россия может занять особое место на рынке углеродных единиц. Для этого, по его словам, надо бороться с пожарами, заниматься восстановлением лесов.

Кроме того, он поручил правительству создать полноценную нормативную базу для реализации климатических программ.