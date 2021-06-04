«Сименс Мобильность» и «БалтНедвижСервис» повысят комфорт в транспорте Петербурга

Продолжается второй день ПМЭФ. Фото: Gazeta.SPb

Продолжается второй день ПМЭФ. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге проходит второй день Петербургского международного экономического форума, в процессе которого компания «Сименс Мобильность» подписала Соглашение с «БалтНедвижСервис».

Соглашение подразумевает передачу оборудования для опытной эксплуатации.

По договору «Сименс Мобильность» предоставит электропривод для стрелочных переводов, который будет опробован на трамвайных путях с шириной колеи 1520 мм.

Данный проект осуществляется в рамках стратегического партнерства компаний. Оно предполагает продвижение цифровых, инновационных и энергоэффективных решений для городского электротранспорта.

Сообщается, что подобные решения смогут повысить комфорт, надёжность и сделать работу ТС бесперебойной в Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участников Петербургского международного экономического форума в 2021 году ждет не только насыщенная деловая часть, но и разнообразная культурно-развлекательная программа, которая также длится с 1 по 6 июня.