Население России с начала года сократилось на 304,5 тысячи

Естественная убыль населения в России с начала 2021 года составила 304,5 тысяч человек. Это вдвое превышает показатели начала 2020 года, когда население сократилось на 158,3 тысячи человек.

Об этом в пятницу сообщается на сайте Росстата.

За первые четыре месяца 2021 года в стране родились 447,6 тысячи человек. Было зафиксировано 752,1 тысячи смертей.

Рождаемость в апреле текущего года снизилась на 13,7% по сравнению с мартом. По данным ведомства, в апреле 2021-го родились 110,6 тысячи россиян. Это на 17,6 тысячи меньше, чем месяцем ранее, и на 3,7 тысячи меньше, чем в апреле прошлого года.

Количество разводов в апреле 2021-го выросло в 4,34 раза за год. Это связано с закрытыми ЗАГСами весной прошлого года. В апреле этого года было 59 842 развода, в годом ранее — 13 783.

Число браков за год выросло на 76,1%. В апреле 2021-го было заключено 59 499 браков, а за год до этого — 33 878.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смертность от коронавируса в России в апреле снизилась на 15%.