Глава Минздрава: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что некоторые российские регионы близки к победе над коронавирусом.

Он напомнил, что россияне продолжают перемещаться между регионами.

«Даже [там,] где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», – цитирует его слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 108 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 037 летальных исходов, выздоровели 4 720 512 пациентов.

В апреле 2020 года, когда пандемия коронавируса в России только начинала развиваться, Росстат начал оценивать связанную с COVID-19 смертность. Тогда было выявлено 2 825 случаев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе. Лекарство под названием «Лейтрагин» разрабатывали исследователи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).