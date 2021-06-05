Стала известна причина взрыва в доме на Энтузиастов

Причиной взрыва в многоквартирном доме на проспекте Энтузиастов стала утечка газа из баллона. Трубы подачи газа и плита в квартире остались целыми, из-за хлопка частично снесло стены.

«Газ вышел из баллона в квартиру, а мужчина прикурил сигарету, из-за чего газ воспламенился», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Напомним, на пятом этаже дома в Красногвардейском районе произошел взрыв газа. Инцидент произошел утром 5 июня в девятиэтажном доме №18/1 на проспекте Энтузиастов.

По предварительной информации, пострадал один человек. Эвакуировали 40 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.

В результате происшествия произошло частичное повреждение стены (обнаружены трещины в стене со смежной квартирой), сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все произошло примерно в 11 часов утра в доме №15 по Морской набережной в Василеостровском районе. Там разгерметизировался газовый баллон, предназначенный для туристической горелки объемом 300 мл.