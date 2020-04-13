Взрыв газа произошел в жилом доме на Васильевском острове

Сегодня утром, 13 апреля, в квартире одного из домов на Васильевском острове произошел хлопок газа.

Согласно данным главка МЧС России по городу, все произошло примерно в 11 часов утра в доме №15 по Морской набережной в Василеостровском районе. Там разгерметизировался газовый баллон, предназначенный для туристической горелки объемом 300 мл.

Пострадавших в результате взрыва нет. Повреждено только остекление оконной рамы.

На месте происшествия работают дознаватели, сотрудники МЧС и районная полиция. Специалисты устанавливают разгерметизации баллона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в московском бизнес-центре произошел взрыв, есть пострадавшая.