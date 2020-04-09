В московском бизнес-центре произошел взрыв, есть пострадавшая

В здании бизнес-центра «Панорама» в центре Москвы произошел взрыв. Возгорание случилось в бойлерной.

Все случилось в четверг, 9 апреля, в здании на 2-й Брестской улице. По предварительным данным, взрыв произошел в помещении бойлерной на восьмом этаже.

Как сообщает ТАСС, пострадала одна женщина, у нее выбило зуб.

Возникшее возгорание на площади 5 квадратных метров было ликвидировано. В помещении выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Орехово-Зуево при взрыве газа погибли три человека. Хлопок прогремел на третьем этаже жилого дома.