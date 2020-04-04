В Орехово-Зуево при взрыве газа погибли не двое, а трое

Количество жертв выросло. Личность третьего погибшего не установлена.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. После взрыва газа на улице Гагарина в Орехово-Зуево пострадали шесть человек, четверых госпитализировали, а трое погибли. Пока личность не всех скончавшихся установлена.

Напоминаем, что взрыв прогремел на третьем этаже. В результате обрушились стены с пятого по третий этаж. Жильцов дома эвакуировали, им предоставили спальные места в соседней школе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрыв газа в Орехово-Зуево стал поводом для уголовного дела. В случившемся винят управляющую компанию дома.