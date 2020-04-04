Взрыв газа в Орехово-Зуево стал поводом для уголовного дела

В случившемся винят управляющую компанию дома.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя Главного следственного управления СК по региону Ольга Врадий. Она заявляет, что после взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Все случилось в субботу днем на улице Гагарина. В результате были разрушены четыре квартиры, погибли два человека, еще шесть человек получили травмы. Из дома эвакуировали 200 человек, их разместили в ближайшей школе.

Пока что причины инцидента не выяснены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что угрозы взрыва самолета Петербург — Москва не было. ТАСС отмечает, что сообщения о «минировании» самолетов поступают почти каждый день, начиная с 3 марта. За месяц анонимы «заминировали» более 100 рейсов.