Угрозы взрыва самолета Петербург — Москва не было

Информация об угрозе взрыва самолета, летевшего из Пулково в Шереметьево, не подтвердилась.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, посадка самолета Петербург — Москва произошла в штатном режиме в аэропорту Шереметьево.

Ранее появилась информация, что этот рейс получил сообщение о взрывчатом устройстве на борту и подал синал тревоги при посадке. Однако, угроза взрыва не подтвердилась. Самолет вылетел и приземлился по расписанию.

ТАСС отмечает, что сообщения о «минировании» самолетов поступают почти каждый день, начиная с 3 марта. За месяц анонимы «заминировали» более 100 рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 апреля анонимы «заминировали» все самолеты в Пулково.