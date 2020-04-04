Угрозы взрыва самолета Петербург — Москва не было

Угрозы взрыва самолета Петербург &#8212; Москва не было
Самолет сел в штатном режиме. Фото: unsplash

Информация об угрозе взрыва самолета, летевшего из Пулково в Шереметьево, не подтвердилась.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, посадка самолета Петербург — Москва произошла в штатном режиме в аэропорту Шереметьево.

Ранее появилась информация, что этот рейс получил сообщение о взрывчатом устройстве на борту и подал синал тревоги при посадке. Однако, угроза взрыва не подтвердилась. Самолет вылетел и приземлился по расписанию.

ТАСС отмечает, что сообщения о «минировании» самолетов поступают почти каждый день, начиная с 3 марта. За месяц анонимы «заминировали» более 100 рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 апреля анонимы «заминировали» все самолеты в Пулково.

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