1 апреля анонимы «заминировали» все самолеты в Пулково

Правоохранители проверили все самолеты в Пулково на наличие взрывчатых устройств на борту в среду, 1 апреля.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах, администрация петербургской воздушной гавани Пулково получила сообщение, в котором говорилось о наличии бомб в каждом самолете, находящемся на территории аэропорта.

Сразу после получения сообщения о минировании всех самолетов на перроне аэропорта, администрация Пулково организовала проверки. По словам источника, «бомбы» так и не удалось найти.

Рейсы вылетели из Петербурга без серьезных задержек. Однако пассажирам готовящихся ко взлету самолетов пришлось выйти на улицу, что бы не мешать проверке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шереметьево поступило сообщение о «заминировании» трех самолетов, один летел в Петербург.