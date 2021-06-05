Киркоров публично рассказал о госпитализации отца

Киркоров публично рассказал о госпитализации отца
Киркоров рассказал о госпитализации отца. Фото: скриншот Instagram

Сейчас отец артиста находится в больнице, но певец не теряет надежду.

Народный артист России Филипп Киркоров на церемонии вручения премии «Муз-ТВ» рассказал о госпитализации 89-летнего отца. Он отметил, что старается сохранять оптимистическое настроение и верит, что врачи сделают все возможное.

«Я уверен, что в следующем году мы громко отметим мое 55-летие и его 90-летие. И ты, Дава, надеюсь, будешь со мной»,

— заявил Киркоров, обращаясь к блогеру Давиду Манукяну.

Артист добавил, что планирует сотрудничать с Манукяном, а также хочет отправиться с ним в совместное путешествие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров безуспешно пытался забить гол Дзюбе.

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