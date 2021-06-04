Киркоров безуспешно пытался забить гол Дзюбе

Киркоров безуспешно пытался забить гол Дзюбе
Киркоров поддержал футболистов перед матчем. Фото: скриншот Instagram

Артист приехал на тренировку сборной России по футболу перед товарищеским матчем с Болгарией.

Народный артист РФ Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России по футболу. Об этом сегодня, 3 июня, пишет «Чемпионат», ссылаясь на пресс-атташе сборной.

Известно, что певец успел пообщаться не только с главным тренером команды Станиславом Черчесовым, но также с игроками и персоналом. Он привез для футболистов подарки и сувениры, но какие именно – не разглашается. Также известно, что Киркоров попытался забить гол Артеме Дзюбе, но у него ничего не вышло.

Напоминаем, что товарищеский матч состоится в Москве уже завтра, 5 июня. Известно, что перед началом встречи Киркоров исполнит гимн России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова станет арбитром на Чемпионате Европы по футболу.

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