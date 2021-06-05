Моргенштерн устроил скандал из-за победы Реввы на премии «Муз-ТВ»

Моргенштерн устроил скандал из-за победы Реввы на премии «Муз-ТВ»
Рэпер Моргенштерн устроил скандал на премии. Фото: скриншот Instagram

Рэпер считает, что именно он должен был стать исполнителем года.

Рэпер Моргенштерн устроил скандал после того, как ведущие премии «Муз-ТВ» озвучили победителя в номинации «Лучший исполнитель». Им оказался не сам артист, а певец и юморист Александр Ревва.

Моргенштерн потребовал проведения нового голосования среди зрителей.

«Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил»,

— предложил музыкант.

Ведущие заверили рэпера в том, что голоса подсчитывались тщательно и на протяжении долгого времени, поэтому нет необходимо в том, чтобы устраивать его по новой. Комментируя случившееся в своем Instagram, Моргенштерн отметил, что смог добиться много за прошедший год, но мало что слышал о Ревве. При этом он убежден, что победу нельзя измерить в «бессмысленных железках» — куда важнее любовь слушателя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлееву и Элджея задержала полиция после премии МУЗ-ТВ.

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