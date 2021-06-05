Ивлееву и Элджея задержала полиция после премии МУЗ-ТВ

Блогер отметила, что ее останавливают не первый раз за последнее время.

Телеведущая Настя Ивлеева рассказала о том, что ее и рэпера Элджея задержали сотрудники ДПС сразу после вручения премий «Муз-ТВ». Новостью девушка поделилась на странице в Instagram.

На видео, которым поделилась Ивлеева, она и артист лежат на асфальте рядом с машиной ДПС.

«Ну что, дорогие мои, хорошие. Праздник продолжается. Одна премия закончилась, вторая начинается»,

— написала блогер.

Девушка добавила, что прошла необходимые процедуры на наличие алкоголя и наркотиков в организме. Это уже второй раз за последние дни, когда Ивлееву останавливают полицейские.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что роскошный автомобиль Ивлеевой снова эвакуировали из-за неправильной парковки.