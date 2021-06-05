Ивлееву и Элджея задержала полиция после премии МУЗ-ТВ

Блогер отметила, что ее останавливают не первый раз за последнее время.
Телеведущая Настя Ивлеева рассказала о том, что ее и рэпера Элджея задержали сотрудники ДПС сразу после вручения премий «Муз-ТВ». Новостью девушка поделилась на странице в Instagram.
На видео, которым поделилась Ивлеева, она и артист лежат на асфальте рядом с машиной ДПС.
«Ну что, дорогие мои, хорошие. Праздник продолжается. Одна премия закончилась, вторая начинается»,
— написала блогер.
Девушка добавила, что прошла необходимые процедуры на наличие алкоголя и наркотиков в организме. Это уже второй раз за последние дни, когда Ивлееву останавливают полицейские.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что роскошный автомобиль Ивлеевой снова эвакуировали из-за неправильной парковки.