Ивлееву и Элджея задержала полиция после премии МУЗ-ТВ

Ивлееву и Элджея задержала полиция после премии МУЗ-ТВ
Ивлеева рассказала о задержании сотрудниками ДПС. Фото: скриншот Instagram

Блогер отметила, что ее останавливают не первый раз за последнее время.

Телеведущая Настя Ивлеева рассказала о том, что ее и рэпера Элджея задержали сотрудники ДПС сразу после вручения премий «Муз-ТВ». Новостью девушка поделилась на странице в Instagram.

На видео, которым поделилась Ивлеева, она и артист лежат на асфальте рядом с машиной ДПС.

«Ну что, дорогие мои, хорошие. Праздник продолжается. Одна премия закончилась, вторая начинается»,

— написала блогер.

Девушка добавила, что прошла необходимые процедуры на наличие алкоголя и наркотиков в организме. Это уже второй раз за последние дни, когда Ивлееву останавливают полицейские.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что роскошный автомобиль Ивлеевой снова эвакуировали из-за неправильной парковки.

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