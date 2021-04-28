Роскошный автомобиль Ивлеевой снова эвакуировали из-за неправильной парковки

Телеведущую призвали быть внимательнее и смотреть на знаки.

Автомобиль телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой снова эвакуировали в Москве из-за неправильной парковки. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В посте ведомство обращается к знаменитости, которая снова оставила машину в неположенном месте. Отмечается, что автомобиль стоял на Нижнем Сусальном переулке – там, где есть запрещающий знак. Ивлееву попросили быть внимательной и соблюдать правила.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогера Анастасию Ивлееву лишили «Lamborghini». Блогер выкладывала фото с места события. На ней изображена Ивлеева, а позади нее машины сотрудников ДПС. При этом телеведущая подписала фотографию «Воскресенье».