Блогера Анастасию Ивлееву лишили «Lamborghini»

Блогера Анастасию Ивлееву лишили &#171;Lamborghini&#187;
Анастасия Ивлеева. Фото: instagram

Российской телеведущей и видеоблогеру Анастасии Ивлеевой выписали штрафы, когда она была за рулем своего автомобиля Lamborghini Aventador. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях в Instagram.

О том, как ее остановили сотрудники ГИБДД, звезда рассказала в Instagram.

Блогер выкладывала фото с места события. На ней изображена Ивлеева, а позади нее машины сотрудников ДПС. При этом телеведущая подписала фотографию «Воскресенье».

В Instagram-stories звезда поделилась кадрами, как она прощается со своим авто Lamborghini Aventador. Отмечается, что машину пришлось эвакуировать, а Ивлеевой выписать штраф, так как она не соблюдала скоростной режим.

Несмотря на большую популярность видеоблога Анастасии Ивлеевой, в комментариях девушку «закидали камнями».

Пользователи говорят, что девушка зазвездилась, поэтому нарушает правила и не может остановиться.

Также известно, что за восемь месяцев Ивлеева нарушила правила дорожного движения около 200 раз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Forbes исключил Дурова из списка богатейших людей Дубая.

анастасия ивлеева дпс инстагам штраф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нарушения на десятки миллионов рублей в Исаакии, Фонде капремонта и ...
На улице Матроса Железняка горит здание
Петербург вновь в группе лидеров по уровню открытости бюджетных данных
В возрасте 75 лет скончался актер Евгений Тиличеев
Крупнейший за последние годы пожар в Петербурге: основная версия трагедии в ...
Не предвыборные «обещалки», а реальные законы: губернатор Ленобласти о «47 ...
62-летнему петербуржцу предъявлено обвинение в совершении развратных ...
В Петербурге мужчине предъявлено обвинение за избиение, изнасилование и ...