Блогера Анастасию Ивлееву лишили «Lamborghini»

Российской телеведущей и видеоблогеру Анастасии Ивлеевой выписали штрафы, когда она была за рулем своего автомобиля Lamborghini Aventador. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях в Instagram.

О том, как ее остановили сотрудники ГИБДД, звезда рассказала в Instagram.

Блогер выкладывала фото с места события. На ней изображена Ивлеева, а позади нее машины сотрудников ДПС. При этом телеведущая подписала фотографию «Воскресенье».

В Instagram-stories звезда поделилась кадрами, как она прощается со своим авто Lamborghini Aventador. Отмечается, что машину пришлось эвакуировать, а Ивлеевой выписать штраф, так как она не соблюдала скоростной режим.

Несмотря на большую популярность видеоблога Анастасии Ивлеевой, в комментариях девушку «закидали камнями».

Пользователи говорят, что девушка зазвездилась, поэтому нарушает правила и не может остановиться.

Также известно, что за восемь месяцев Ивлеева нарушила правила дорожного движения около 200 раз.

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