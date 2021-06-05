Сотрудники Apple выступили против возвращения на работу в офис

Работники отметили, что в прошлом году, они успешно работали, и это было очень удобно. Фото: pixabay

Работники отметили, что в прошлом году, они успешно работали, и это было очень удобно. Фото: pixabay

Работники Apple против нового правила компании, которое обяжет их работать из офиса не менее трех дней в неделю.

Об этом сообщает The Verge. Политика Apple уже вынудила некоторых специалистов написать заявление на увольнение. Многим не нравится, что их заставляют сделать выбор буквально между семьёй и работой. Работники Apple не хотели бы увольняться из-за этого.

Работники отметили, что в прошлом году, они успешно работали, и это было очень удобно. Компания успешно перешла на удалённый формат, и теперь большинство сотрудников не хотят возвращаться к прежнему графику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания Apple подала судебный иск к ФАС. Причиной для иска стал штраф в размере 12 миллионов долларов. Компания Apple собирается судиться с Федеральной антимонопольной службой из-за штрафа в размере 12 миллионов долларов.