Разведка США не нашла доказательств внеземного происхождения увиденных НЛО

Разведка США не нашла доказательств внеземного происхождения увиденных НЛО
Внимательное изучение доклада разведки США, даёт основания полагать, что никаких пришельцев не было. Фото: https://pixabay.com/

Спецслужбы США не нашли доказательства того, что НЛО, ранее замеченные военными США, имеют внеземное происхождение, скорее всего, это разработки России или Китая.

Внимательное изучение доклада разведки США, даёт основания полагать, что никаких пришельцев не было, сообщает The New York Times.

В докладе говорится, что разведка США не обнаружила доказательств того, что НЛО наблюдаемые пилотами ВМС США в последнее время, — космические корабли инопланетян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Белый дом рассказал, что серьезно расследует каждое сообщение об НЛО. Власти США сообщили, что серьезно расследуют каждое сообщение о вторжении НЛО в свое воздушное пространство. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что президент США Джозеф Байден поддерживает подготовку этого доклада.

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