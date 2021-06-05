Разведка США не нашла доказательств внеземного происхождения увиденных НЛО

Спецслужбы США не нашли доказательства того, что НЛО, ранее замеченные военными США, имеют внеземное происхождение, скорее всего, это разработки России или Китая.

Внимательное изучение доклада разведки США, даёт основания полагать, что никаких пришельцев не было, сообщает The New York Times.

В докладе говорится, что разведка США не обнаружила доказательств того, что НЛО наблюдаемые пилотами ВМС США в последнее время, — космические корабли инопланетян.