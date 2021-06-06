Пользователи iPhone смогут узнавать о собираемой о них информации

Владельцы iPhone и других девайсов от компании Apple смогут узнать о собираемой о них информации.

Так, ознакомиться с данными, которые о них собирают приложения, можно будет с помощью новых функций, которые, предположительно, будут представлены на предстоящей конференции разработчиков.

Как сообщает Bloomberg, у пользователей может появиться доступ к панели управления — там будет указана подробная информация о программах, собирающих сведения.

Всемирная конференция разработчиков начнется завтра, 7 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работники Apple против нового правила компании, которое обяжет их работать из офиса не менее трех дней в неделю. Компания успешно перешла на удалённый формат, и теперь большинство сотрудников не хотят возвращаться к прежнему графику.