Семью госпитализировали после поездки в такси на Петроградской набережной

Семью госпитализировали после поездки в такси на Петроградской набережной
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси. В машине находилась семья из трех человек.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 6 июня, в 1:45 на Петроградской набережной около Сампсониевского моста. В качестве пассажиров ехала семья: отец, мать и их взрослая дочь.

Как сообщил 78.ru, автомобиль такси «068» на большой скорости влетел в поребрик. Всех пассажиров госпитализировали с травмами средней степени тяжести. У женщины — переломы бедер, у девушки — черепно-мозговая травма.

По предварительной информации, таксист хотел проскочить перекресток на желтый сигнал светофора, но не справился с управлением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарки устроили ДТП на пустом перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка.

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