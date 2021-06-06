Иномарки устроили ДТП на пустом перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка

Иномарки устроили ДТП на пустом перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка
Дорогу не смогли поделить две иномарки. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Машины встали посреди дороги.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 6 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Опель Тигра догнал Шкоду», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства не смоли поделить практически пустую проезжую часть. В комментариях пользователи отметили, что причиной столкновения стало несоблюдение одним из подителей скоростного режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобус сбил девушку на роликах в Петербурге.

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