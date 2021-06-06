Иномарки устроили ДТП на пустом перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка

На перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Машины встали посреди дороги.
Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 6 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Опель Тигра догнал Шкоду», — написал автор записи.
На кадрах видно, что транспортные средства не смоли поделить практически пустую проезжую часть. В комментариях пользователи отметили, что причиной столкновения стало несоблюдение одним из подителей скоростного режима.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобус сбил девушку на роликах в Петербурге.