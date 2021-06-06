Глава Минпросвещения заявил о планах заменить ЕГЭ

Глава Минпросвещения заявил о планах заменить ЕГЭ
ЕГЭ могут заменить. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Министерство просвещения России выразило готовность рассмотреть альтернативу Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом заявил глав министерства Сергей Кравцов.

По его словам, предложенные модели экзаменов должны быть объективными и независимыми.

Как сообщил ТАСС, Кравцов подчеркнул, что на данный момент у Минпросвещения нет планов заменить единый госэкзамен.

В этом году исполняется 20 лет с момента внедрения ЕГЭ в отечественную систему образования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-губернатор Петербурга Потехина спросил мнение горожан о самом важном школьном экзамене. Оказалось, что петербуржцы недовольны тем, что теперь детей с раннего возраста готовят к сдаче экзамена в формате ЕГЭ, что, по мнению горожан, негативно сказывается на качестве образования и расширении кругозора школьников.

егэ минпросвещения Россия


 

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