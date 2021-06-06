В Петербурге задержали таксиста из Закавказья, обиравшего пьяных пассажиров

В Петербурге задержали таксиста из Закавказья, обиравшего пьяных пассажиров
По решению суда таксист заключён под стражу. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали водителя такси из Закавказья, обиравшего пассажиров. Мужчина колесил по ночному городу в поисках исключительно нетрезвых пассажиров.

В четверг, 3 июня, в полицию обратился 54-летний петербуржцев с заявлением о том, что в результате поездки на такси лишился мобильного телефона стоимостью 8 тыс. рублей. Водитель «Тойоты Камри» вез нетрезвого горожанина домой после празднования дня рождения на Лиговском проспекте. По факту кажи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе розыска стражи порядка установили таксиста, который в тот день подвозил заявителя. Им оказался 37-летний уроженец одного из закавказских государств, проживающий на Русановской улице.

Выяснилось, что автомобилист уже попадал в поле зрения полиции. Несколько дней назад он был задержан за потребление наркотиков. Тогда в ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили несколько мобильных телефонов и золотые украшения, явно ему не принадлежащие.

Незадолго до этого в полицию обратился другой житель Невского района, который, будучи нетрезвым, также «поймал» таксиста-частника на «Тойоте». По приезду домой он обнаружил пропажу банковской карты и списание 190 тыс. рублей. Задержанный может быть причастен и к этому преступлению.

По решению суда таксист заключен под стражу. Полиция продолжает проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об аресте таксиста, зарезавшего водителя. Два автомобиля не смогли разъехаться, что стало причиной гнева таксиста.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание таксист


 

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