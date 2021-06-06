В Петербурге задержали таксиста из Закавказья, обиравшего пьяных пассажиров

По решению суда таксист заключён под стражу. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

По решению суда таксист заключён под стражу. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали водителя такси из Закавказья, обиравшего пассажиров. Мужчина колесил по ночному городу в поисках исключительно нетрезвых пассажиров.

В четверг, 3 июня, в полицию обратился 54-летний петербуржцев с заявлением о том, что в результате поездки на такси лишился мобильного телефона стоимостью 8 тыс. рублей. Водитель «Тойоты Камри» вез нетрезвого горожанина домой после празднования дня рождения на Лиговском проспекте. По факту кажи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе розыска стражи порядка установили таксиста, который в тот день подвозил заявителя. Им оказался 37-летний уроженец одного из закавказских государств, проживающий на Русановской улице.

Выяснилось, что автомобилист уже попадал в поле зрения полиции. Несколько дней назад он был задержан за потребление наркотиков. Тогда в ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили несколько мобильных телефонов и золотые украшения, явно ему не принадлежащие.

Незадолго до этого в полицию обратился другой житель Невского района, который, будучи нетрезвым, также «поймал» таксиста-частника на «Тойоте». По приезду домой он обнаружил пропажу банковской карты и списание 190 тыс. рублей. Задержанный может быть причастен и к этому преступлению.

По решению суда таксист заключен под стражу. Полиция продолжает проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об аресте таксиста, зарезавшего водителя. Два автомобиля не смогли разъехаться, что стало причиной гнева таксиста.