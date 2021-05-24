В Петербурге таксиста, зарезавшего водителя, арестовали

Обвиняемый соглашается с предъявленным обвинением, но просил не отправлять его за решетку.

В Санкт-Петербурге сегодня, 24 мая, арестовали мужчину, которого обвиняют в убийстве водителя в ходе дорожного конфликта. Он пробудет за решеткой ближайшие два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел в минувшие выходные на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. Два автомобиля не смогли разъехаться, что стало причиной гнева таксиста. После словесной перепалки мужчины вышли из мужчин и начали ссориться на повышенных тонах. В результате, считает следствие, таксист достал нож и ударил водителя легковушки прямо в сердце. Несмотря на усилия врачей, пострадавшие не выжил.

Подозреваемого оперативного задержали. Он признает свою вину, но ареста не хотел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель такси избил курьера в Купчино.