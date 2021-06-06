После аварии на Руставели пешехода госпитализировали в состоянии комы

Известно, что у мужчины диагностировали многочисленные повреждения внутренних органов.
В Санкт-Петербурге в воскресенье вечером произошла жесткая авария с участием пешехода. Очевидцы рассказали, что мужчину сбила легковушка, в связи с чем он получил травмы.
Все случилось на улице Руставели. По предварительным данным, горожанин переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. На него в какой-то момент на высокой скорости наехал каршеринг.
После аварии на место инцидента приехала карета скорой помощи и реанимация. Выяснилось, что пострадавший получил многочисленные повреждения внутренних органов. Его госпитализировали в состоянии комы, о чем пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источник.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Каменоостровском мосту авария с участием полицейской машины.