На Каменоостровском мосту авария с участием полицейской машины

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.
На Каменоостровском мосту сегодня вечером, 6 июня, произошла авария с участием полицейского автомобиля. Об этом очевидцы пишут в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось недалеко от станции метро «Черная речка». Там столкнулась легковушка и полицейская машина.
«Кому-то сильно сегодня не повезло. Службы понятно, что на месте»,
— пишет автор поста.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лахтинском легковушка наехала на двух пешеходов. О состоянии пострадавших ничего неизвестно.