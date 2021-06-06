На Каменоостровском мосту авария с участием полицейской машины

На Каменоостровском мосту авария с участием полицейской машины
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

На Каменоостровском мосту сегодня вечером, 6 июня, произошла авария с участием полицейского автомобиля. Об этом очевидцы пишут в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от станции метро «Черная речка». Там столкнулась легковушка и полицейская машина.

«Кому-то сильно сегодня не повезло. Службы понятно, что на месте»,

— пишет автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лахтинском легковушка наехала на двух пешеходов. О состоянии пострадавших ничего неизвестно.

каменоостровский мост новости СПб полиция


 

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