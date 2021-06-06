На Лахтинском легковушка наехала на двух пешеходов

О состоянии пострадавших ничего неизвестно.
В Приморском районе сегодня вечером, 6 июня, произошла авария на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на Лахтинском проспекте недалеко от дома номер 85. Легковой автомобиль на «зебре» наехал на двух пешеходов. Непонятно, в каком состоянии они находятся и каковы обстоятельства происшествия.
«Там переход без светофора, стоишь ждёшь, когда пропустят. Один пропустил, а за ним второй летит! Светофор нужен»,
— пишет один из пользователей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Рихарда Зорге произошла авария: есть пострадавшие. Одного мужчину госпитализировали.