На Лахтинском легковушка наехала на двух пешеходов

О состоянии пострадавших ничего неизвестно.

В Приморском районе сегодня вечером, 6 июня, произошла авария на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Лахтинском проспекте недалеко от дома номер 85. Легковой автомобиль на «зебре» наехал на двух пешеходов. Непонятно, в каком состоянии они находятся и каковы обстоятельства происшествия.

«Там переход без светофора, стоишь ждёшь, когда пропустят. Один пропустил, а за ним второй летит! Светофор нужен»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Рихарда Зорге произошла авария: есть пострадавшие. Одного мужчину госпитализировали.