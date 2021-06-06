На Рихарда Зорге произошла авария: есть пострадавшие

На Рихарда Зорге произошла авария: есть пострадавшие
В аварии пострадали два человека. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Одного мужчину госпитализировали.

В Красносельском районе сегодня вечером, 6 июня, произошла авария с пострадавшими. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении улицы Рихарда Зорге и Бресткого бульвара. Там столкнулись несколько легковых автомобилей. После этого пострадали два человека – водителю «КИА» потребовалась госпитализация, а у девушки легкие травмы, ей наблюдение врачей не требуется.

«Стабильно несколько раз в год происходит ДТП. Везде поставили светофоры. Везде. Но не на этом перекрестке»,

— пишет автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП у Тучкова моста пострадали три человека.

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