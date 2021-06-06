В ДТП у Тучкова моста пострадали три человека

В ночь на 6 июня в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

ДТП произошло на углу Кадетской линии и набережной Макарова, сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте». По предварительной информации, водитель Mercedes попытался проехать перекресток на красный свет и столкнулся с Audi, которая поехала на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия пострадали три человека, их увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Машины встали посреди дороги.