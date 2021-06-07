Смертность в Петербурге с начала года выросла на 37%

В Северной столице с января по март текущего года произошел рост смертности. По сравнению с началом прошлого года, она выросла на 37%.

Согласно статистике Петростата, за первые три месяца 2021 года в Петербурге умерли 21 130 человек. Это на 5666 человек больше, чем годом ранее. Естественная убыль населения составила 8986 человек.

Также с января по март в этом году в Петербурге родилось 12 144 детей. В прошлом году этот показатель был на 1125 больше.

На 1 апреля численность постоянного населения города на Неве составляла 5328,0 тысяч человек и с начала 2021-го снизилась на 2,3 тысячи человек, что равняется 0,04%.

В Петростате отметили, что численность населения сократилась из-за естественной убыли, увеличившейся с прошлого года. Миграционный прирост помог компенсировать сокращение населения на 74%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смертность от коронавируса в России в апреле снизилась на 15%.