Вице-премьер Абрамченко оценила идею запретить памперсы в России

Абраменко подчеркнула, что подгузники - жизненно необходимый товар, для них нельзя найти замены. Фото: unsplash

Абраменко подчеркнула, что подгузники - жизненно необходимый товар, для них нельзя найти замены. Фото: unsplash

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в правительстве РФ не рассматривают запрет на использование памперсов в стране, несмотря на то, что их невозможно переработать.

Ранее она анонсировала запрет на некоторые одноразовые товары, которые не подлежат переработке. Среди прочего, под ограничения попадут пластиковые трубочки.

Абраменко подчеркнула, что подгузники — жизненно необходимый товар, для них нельзя найти замены.

«Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей», — заявила вице-премьер.

Список запрещенные товаров появится после принятия текстов основных законов. Абрамченко уточнила, что они станут известны до конца текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России планируют законодательно запретить ватные палочки и пластиковую посуду.