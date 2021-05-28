В России планируют законодательно запретить ватные палочки и пластиковую посуду

В России планируют законодательно запретить ватные палочки и пластиковую посуду
Готовятся поправки, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Фото: pixabay

Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить. Правительство готовит соответствующий закон.

Об этом сообщает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме. Готовятся поправки, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. К этим материалам относятся: трубочки, одноразовая посуда и т.д.

Планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов. Так объём захоронений через 10 лет сократится вдвое, считает Абрамченко.

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